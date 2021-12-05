Bloomberg: Лавров и Блинкен поспорили в Стокгольме из-за Украины

Во время переговоров между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Энтони Блинкеном состоялся спор на тему Украины. Об этом 4 декабря сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, спор начался после того, как США и их европейские союзники начали искать пути ответа на угрозу «российского вторжения» на Украину, включая введение санкций.

В ответ на это глава российского МИДа напомнил, что события 2014 года были государственным переворотом, и обвинил НАТО и ЕС в том, что они подавляют инакомыслие и угрожают России, уточняет «Газета.Ru».

В свою очередь госсекретарь США Блинкен заметил, что НАТО — «оборонительный альянс». По его словам, лояльные бывшему президенту Украины Виктору Януковичу силы якобы стреляли по мирным жителям.

Встреча Лаврова и Блинкена в Стокгольме 2 декабря длилась около 40 минут. Переговоры прошли в кулуарах министерской встречи ОБСЕ в Стокгольме. Это стало второй встречей представителей РФ и США после июньского саммита президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, эта встреча стала хорошей возможностью для обеих сторон объяснить друг другу свою позицию. Лавров по итогам встречи отметил готовность РФ к поиску баланса интересов в отношениях с США.

4 декабря немецкая газета Bild опубликовала информацию о двух сценариях «вторжения» РФ на Украину. По утверждению источников издания, ожидать это «нападение» стоит уже в начале 2022 года.

Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, США проводят спецоперацию по нагнетанию обстановки вокруг Украины с перекладыванием ответственности на Россию. Дипломат подчеркнула, что российские Вооруженные силы на российской территории — это законное право суверенного государства.