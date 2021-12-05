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Журналист рассказал о разгульной жизни погибшего сына экс-губернатора Ишаева

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Дмитрий, погибший сын признанного виновным в растрате 7,5 млн рублей бывшего полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Виктора Ишаева, увлекался машинами, управлял многомиллиардными компаниями и часто попадал в неприятные ситуации. Об этом «Известиям» сообщил хабаровский журналист Максим Молотов.

Так, сыном экс-полпреда несколько раз интересовались правоохранительные органы, это было связано со смертями его возлюбленных и избиениями родственников.

«В 2009 году его любовница, 18-летняя Александра Гашимова, упала с 13-го этажа, случайно или нет — никто не знает. Затем было несколько фактов избиения, в том числе своего родственника — тестя. Как он утверждал, из-за того, что неправильно воспитывали его племянницу. У него была жена Ольга, ее нашли мертвой, официальная версия: задохнулась якобы из-за загоревшейся проводки», — рассказал Молотов.

Как утверждает журналист, имел место еще один скандал с избиением, связанном с Дмитрием.

«Мне в середине 90-х удалось опубликовать материал, который потом стал очень громким. Пришлось ездить во Владивосток и снять копию этого уголовного дела, которое возбудили против Дмитрия Ишаева. Он битой избил подполковника внутренних войск и его жену, когда его милиция задержала, у него обнаружили заявление заместителя главы администрации, подписанное его отцом», — сообщил он.

Молотов добавил, что сын экс-полпреда злоупотреблял наркотиками и алкоголем, однако обладал харизмой и был приятным в общении человеком.

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О смерти Дмитрия 4 декабря сообщил источник «Известий». По его словам, сын экс-полпреда скончался в отеле «Парус» на улице Шевченко в Хабаровске. На его теле не было обнаружено признаков насильственной смерти. По предварительным данным, причиной смерти мог стать инфаркт.

Ранее, 17 февраля, суд признал виновным Виктора Ишаева по делу о растрате принадлежащих «Роснефти» 7,5 млн рублей и приговорил к пяти годам условного срока и штрафу в размере 800 тыс. рублей.

По версии следствия, в 2014 году он, будучи вице-президентом и советником президента ПАО «НК «Роснефть» в Хабаровском крае, организовал заключение договора аренды офисного помещения с подконтрольной ему коммерческой организацией ООО «Бейс». Цена сделки была завышена — таким образом бывший чиновник пытался похитить имущество возглавляемой им компании, полагает следствие.

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