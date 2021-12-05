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Синоптик спрогнозировал москвичам похожую на теплый «сэндвич» погоду

Тишковец спрогнозировал москвичам погоду, похожую на теплый «сэндвич»
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В Москве декабрь и февраль ожидаются теплыми — температура будет выше нормы на 1–3 градуса, а январь может оказаться морозным. Об этом в воскресенье, 5 декабря, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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«Сценарий погоды будет похож на теплый «сэндвич». Это значит, что декабрь — отклонение от нормы +1–2 градуса, и особенно февраль — аномалия тепла +3 градуса над нормой будут относительно теплыми, но вот январь, середина «сэндвича», может оказаться для жителей средней полосы России морозным: отрицательное отклонение среднемесячной температуры от нормы достигнет –1–3 градуса», — написал он в Instagram.

Синоптик добавил, что зима будет снежной с сугробами до 30 см.

«Дефицита осадков в этом холодном сезоне не предвидится, количество снега во втором и третьем месяцах зимы прогнозируется в пределах положенного, поэтому сугробы в январе подрастут до 20–30 см, а в феврале высота снежного покрова может превысить 30-сантиметровую планку», — отметил Тишковец.

Ранее в этот же день сообщалось, что конец следующей недели может стать началом «настоящей зимы» в столице.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в будни и днем, и ночью температура будет ниже нуля, только во вторник, 7 декабря, может подняться до +1 градуса. А вот уже с пятницы, 10 декабря, ожидается серьезное похолодание: днем температура не будет подниматься выше –7 градусов, а ночью будет опускаться до –15 градусов.

По прогнозу синоптика, суровая погода с морозами до 20–29 градусов в ближайшие дни ожидает сразу ряд регионов России — Вологодскую, Ивановскую, Кировскую, Ленинградскую, Мурманскую, Ярославскую области, а также Карелию и Пермский край.

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