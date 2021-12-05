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Минобороны Белоруссии вручило военному атташе Украины ноту протеста
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Минобороны Белоруссии вручило военному атташе Украины ноту протеста

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Военный атташе Украины был вызван в минобороны Белоруссии, где ему вручили ноту протеста в связи с нарушениями границы украинской стороной. Об этом 5 декабря сообщает белорусское военное ведомство в Telegram.

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«5 декабря 2021 года в департамент международного военного сотрудничества министерства обороны был вызван военный атташе при посольстве Украины в Республике Беларусь, которому была вручена нота протеста в связи с участившимися нарушениями украинской стороной Государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве», — говорится в сообщении.

Военному атташе сообщили, что украинская сторона избегает диалога для разрешения спорных вопросов, что «очень тревожно».

4 декабря в Госпогранкомитете Белоруссии заявили, что украинские пилоты во время учений нарушили границу республики. Говорилось, что украинский военный вертолет Ми-8 на высоте около 100 м пересек государственную границу и залетел на глубину до 1 км на территорию страны.

Спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил в ответ, что в ведомстве не фиксировали нарушений воздушного пространства с Белоруссией и не получали данных от Госпогранкомитета.

Ранее, 24 ноября, Украина начала спецоперацию «Полесье» на границе с Белоруссией с целью не допустить миграционного кризиса. По словам первого заместителя председателя Государственной пограничной службы Владимира Никифоренко, правоохранительные органы совместными усилиями принимают меры по наращиванию системы охраны границы.

Зампредседателя комиссии парламента Белоруссии по международным делам Олег Гайдукевич в беседе с «Известиями» подчеркнул, что никакой угрозы от Белоруссии Украине никогда не исходило. По его словам, попытка найти угрозу в Белоруссии — это попытка спровоцировать конфликт.

12 ноября глава МВД Украины Денис Монастырский сообщил, что страна усилит границу с Белоруссией подразделениями военнослужащих и полицейских. Он заявил, что на границе также будет работать авиация МВД — 15 вертолетов.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к усилению потока беженцев.

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