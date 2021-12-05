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В Китае рассказали об усилении в холодильнике полезных свойств риса

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Хранение в холодильнике способно наделить разную еду как вредными, так и полезными свойствами, помогающими в профилактике заболеваний кишечника и желудка. Об этом 5 декабря написал китайский портал Sina.

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Среди продуктов, которые вырабатывают опасные канцерогены, а именно нитриты, были названы морепродукты, зеленые листовые овощи, холодные овощные блюда и недоваренные яйца.

В то же время, по словам автора материала, при низкой температуре значительно усиливаются полезные свойства вареного риса: за ночь в нем появляется большое количество устойчивого крахмала, помогающего справляться со многими проблемами.

«Устойчивый крахмал медленно переваривается и всасывается, поэтому он не будет слишком быстро повышать уровень сахара в крови. Таким образом он хорошо влияет на его регулирование. В то же время такой крахмал дарит ощущение сытости, которое важно для диабетиков, пациентов с гипертонией и людей с ожирением», — пояснил он.

В статье говорится и о другом полезном свойстве этого вещества — профилактике рака кишечника, поскольку после реакции крахмала и кишечных бактерий образуется масляная кислота. Утверждается, что она укрепляет иммунитет кишечника и при появлении ракового процесса напрямую воздействует на злокачественные клетки, подавляя их рост и способствуя их постепенной гибели.

По мнению автора, получить максимум пользы от вареного риса можно, потомив уже готовое блюдо порядка трех-пяти минут и сразу поставив в холодильник, не дожидаясь остывания при комнатной температуре. Отмечается, что, по данным исследований, содержание устойчивого крахмала в этом продукте, охлажденном в течение дня, увеличивается с 4 до 14%, поэтому лучше всего есть рис, который хранился примерно 24 часа.

Ранее в тот же день нутрициолог Евгения Дегтянникова назвала продукты, помогающие повысить уровень гемоглобина в крови. По ее словам, это красное мясо (говядина, баранина) и субпродукты, а также брусника, квашеная капуста, киви и брокколи.

За день до этого диетолог Юлия Чехонина согласилась с мнением американских ученых о том, что миф о необходимости выпивать 2 л воды в день не имеет научного подтверждения. Эксперт отметила, что человеческому организму действительно нужны 2 л жидкости, однако речь идет вовсе не о выпитой воде.

3 декабря сообщалось, что употребление хурмы может навредить некоторым людям. От этого фрукта порекомендовали отказаться диабетикам и людям с болезнью органов желудочно-кишечного тракта.

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