На Байконуре готовят ракету для полета к МКС с японским миллиардером

На Байконуре готовят ракету для запуска корабля. Носитель с «Союзом МС-20» установили на стартовый стол, сообщает телеканал «Известия». На МКС отправятся космонавт «Роскосмоса» Александр Мисуркин и двое туристов: японский миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник по бизнесу Ёдзо Хирано. Запуск пилотируемого корабля запланирован на 8 декабря. Полет должен продлиться 12 суток.

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