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Врач рассказал об особой опасности коронавируса для гипертоников

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У страдающих артериальной гипертензией развивается более тяжелое течение коронавирусной инфекции. Об этом 5 декабря заявил главный врач Клиники профессора Калинченко Леонид Ворслов.

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«Грубо говоря, у здорового человека рецепторов 5 тыс. на поверхности клетки, то есть 5 тыс. вирусных единиц может войти в клетку. А у пациента с артериальной гипертонией таких рецепторов в 10 раз больше. И, соответственно, в клетку может войти 50 тыс. вирусов. Скорее всего, он и заболеет быстрее, и коронавирусная инфекция будет проходить тяжелее», — пояснил он в интервью «Общественной службе новостей».

Врач также подчеркнул, что те, кто нормализует давление лекарствами, остаются в группе риска, поскольку количество специфических рецепторов остается неизменным.

При этом он отметил, что, если гипертоники следят за здоровьем, их шансы на легкое течение заболевания значительно возрастут.

4 ноября ученые из НИИ Бергхофера в австралийском штате Квинсленд пришли к выводу, что у склонных к изжоге людей риск тяжелого течения коронавируса выше, чем у тех, кто не испытывает таких проблем. Гены, провоцирующие развитие кислотного рефлюкса, могут повлиять на состояние пациента при COVID-19. Так, ученые выяснили, что гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) имеет общие с коронавирусом факторы риска, такие как ожирение, гипертония, сердечно-сосудистые заболевания и диабет.

Ранее, 23 августа, специалист по неинвазивной вентиляции легких Павел Кудинов заявил, что люди, имеющие лишний вес, тяжелее других переносят коронавирус.

По его словам, у человека с ожирением лишняя масса затрудняет дыхание, особенно это заметно во сне. В итоге проблемы с дыханием приводят к нарушению газообмена в легких и снижению количества кислорода в крови.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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