Опубликована схема движения остановленного в Польше российского судна

Схему движения российского торгового судна, остановленного польскими пограничниками 4 декабря в Гданьском заливе, опубликовал в воскресенье, 5 декабря, PortalMorski.

На схеме видно, как судно «Руслана» приближается к берегу, а затем резко разворачивается и отходит от береговой зоны.

«Он (корабль. — Ред.) шел со скоростью 11 узлов прямо в направлении пляжа на Собешевском острове за пределами судоходного пути», — сообщается на сайте.

По данным портала, капитан судна и двое моряков якобы находились в нетрезвом состоянии.

Об остановке пограничниками Польши российского судна стало известно ранее в этот же день. Сухогруз перевозил стальные конструкции из Клайпеды (Литва) в Гданьск (Польша).

Сообщалось, что корабль отклонился от маршрута. Экипаж не отвечал на вызовы служб и офиса капитана порта. Судно едва не село на мель, двигаясь близко к берегу. Спустя время поляки смогли вступить с ним в контакт и направить его на якорную стоянку.