У берегов Крыма заметили самолет разведки ВВС США

У берегов Крыма заметили самолет радиоэлектронной разведки ВВС США. Об этом в воскресенье, 5 декабря, сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.

«Самолет радиоэлектронной разведки, ВВС США​​ OF 38th RS/55th WG, Boeing RC-135V Rivet Joint, бортовой номер 63-9792, позывной HOMER79, взлетевший с авиабазы Суда, о. Крит​, выполняет разведывательный полет вдоль Черноморского побережья России», — говорится в сообщении в Twitter.

Позднее самолет приступил к разведывательному полету вдоль границы Армении ​ и Азербайджана, в воздушном пространстве Грузии.

4 декабря в Росавиации сообщили, что полеты авиации НАТО в районе российских границ и Черного моря несут риски для безопасности гражданских самолетов. Данное предупреждение было связано с инцидентом 3 декабря. В тот день гражданский самолет, летевший из Тель-Авива в Москву, был вынужден изменить курс над Черным морем, чтобы избежать опасного сближения с иностранным самолетом-разведчиком. Отмечалось, что самолет-разведчик хаотично пересекал установленные трассы гражданской авиации и приблизился к пассажирскому Airbus.

В тот же день декабря российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря обнаружили приближающиеся к границе РФ воздушные цели. По информации Минобороны РФ, для их опознавания и недопущения нарушения границы РФ в воздух были подняты истребители Су-27 и Су-30.

Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет разведки и целеуказания CL-600 «Артемис» сухопутных войск США и сопроводили их над акваторией Черного моря.

Ранее, 30 ноября, президент России Владимир Путин заявил, что Россия озабочена военными учениями, в том числе незапланированными, у своих границ. Российский лидер отметил, что в 20 км от границы РФ летали бомбардировщики, на борту которых находилось высокоточное оружие, а возможно, и ядерное.

21 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что НАТО следует прекратить провокационную деятельность у российских границ, чтобы найти выход из нынешней напряженной ситуации в отношениях РФ и Запада. По его словам, под прикрытием учений альянса в Черном море Украина, скорее всего, добивается очередной попытки начать силовое решение своей внутренней проблемы.