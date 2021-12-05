CNN уволил известного ведущего за злоупотребление служебным положением

CNN со скандалом уволил одного из самых узнаваемых ведущих. Крис Куомо — брат бывшего губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Журналист пользовался служебным положением для помощи родственнику, передает телеканал «Известия». Старшего Куомо обвинили в домогательствах 11 женщин. Крис, используя связи, заранее узнавал о поворотах в деле брата.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.