Отчим россиянки Сапеги рассказал о рассмотрении ее дела

Дело россиянки Софьи Сапеги пока не было направлено в белорусский суд. Об этом в воскресенье, 5 декабря, заявил ее отчим Сергей Дудич.

«Ей предъявлено обвинение, затем, скорее всего, будет ознакомление с материалами. Дело пока не направлено в суд, о суде говорить рано», — сказал он «РИА Новости».

По словам Дудича, психологическое состояние Сапеги критическое, она подавлена.

Ранее в этот день Следственный комитет (СК) Белоруссии предъявил россиянке обвинение по статье о разжигании ненависти. Девушка обвиняется в администрировании признанного в стране экстремистским Telegram-канала «Черная книга Беларуси», в котором публиковали личные данные правоохранителей.

Кроме того, сообщалось, что дело Сапеги готовят для передачи в суд. Девушке предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса о разжигании социальной вражды. Максимальный срок по данной статье — до 12 лет лишения свободы, однако Сапега заключила со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве, поэтому суд не может назначить больше половины этого срока. Таким образом, россиянке грозит в Белоруссии шесть лет лишения свободы.

Ранее, 20 сентября, замглавы МИД РФ Андрей Руденко сообщил, что Россия надеется освободить задержанную гражданку страны.

Сапегу задержали вместе с бывшим главредом признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем в мае. Вместе с блогером россиянка 23 мая летела на самолете авиакомпании Ryanair, экстренно севшем в Минске из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным.