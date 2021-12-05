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Эксперты рассказали об уходе за кожей и волосами зимой

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Эксперты «Сберздоровья» — мастер по волосам Елена Коростелева и дерматолог Дмитрий Злобин — 5 декабря рассказали, как правильно ухаживать за кожей и волосами в зимний период.

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Главным правилом эксперты назвали достаточное увлажнение кожи, как с помощью использования кремов, так и благодаря употреблению достаточного количества воды.

«Пейте воду и регулярно увлажняйте кожу. Рекомендуется использовать увлажняющий крем после гигиенических процедур, а на ночь, сразу после душа или ванны, наносить на тело жирные кремы с церамидами — это поможет сохранить влагу. Старайтесь также пить достаточно воды и избегать алкоголя и курения», — сказали специалисты в беседе с «РИА Новости».

Во время отопительного сезона воздух в помещениях становится сухим, что, в свою очередь, приводит к пересушиванию кожи и волос. Эксперты рассказали, что помочь волосам можно, нанося увлажняющие, питательные средства и спреи с термальной водой. Кожа скажет спасибо, если вы поставите в комнате увлажнитель воздуха или емкость с водой.

Кроме того, не рекомендуется выходить на улицу с влажными волосами. После мытья нужно тщательно их высушить, потому что в противном случае возможно переохлаждение кожи головы, а это может отразиться на росте волос.

«Чтобы избежать обветривания, на улице используйте перчатки и шарфы, а также не выходите на холод с мокрой кожей. При выборе головного убора обращайте внимание на изделия из натуральных тканей — так не будет создаваться дополнительное трение о синтетику, а значит волосы не будут электризоваться», — добавили эксперты.

Ранее в этот же день врачи рассказали об опасности употребления горячих напитков зимой. Так, слишком горячая вода может повредить язык, слизистую ротовой полости и пищевод, а также вызвать различные болезни ЖКТ. Кроме того, для зубной эмали вреден контраст температур употребляемых напитков.

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