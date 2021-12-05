В России за сутки выявили 32 602 новых случая COVID-19

В России за минувшие сутки выявили 32 602 новых случая COVID-19 в 85 регионах страны. Об этом в воскресенье, 5 декабря, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Больше всего новых случаев за последние 24 часа зафиксировано в Москве (3 301), Санкт-Петербурге (2420) и Московской области (2096).

От последствий коронавируса за прошедшие сутки скончались 1 206 пациентов. Полностью выздоровели 30 593 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 801 613 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 281 278 летальных исхода, выздоровели 8 502 406 человек.

Ранее в этот день генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», российский иммунолог Николай Крючков заявил, что в настоящее время в России наблюдается спад заболеваемости, но из-за нового штамма «Омикрон» следующий всплеск инфекции вероятен в конце января — начале февраля. По его словам, вскоре число случаев заболевания будет ниже 30 тыс., но при этом, вероятно, останется выше 25 тыс.

4 декабря главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), завкафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Пирогова Владимир Никифоров заявил, что появление «Омикрона» может означать, что COVID-19 начал отступать. Он отметил, что новый штамм более заразен, но вызывает существенно менее тяжелые формы и не дает тяжелых поражений легких.

Ранее, 3 декабря, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали, что новый штамм был выявлен в 38 странах мира, но «Дельта» всё еще остается доминантным вариантом. В тот же день в ВОЗ заявили, что не располагают данными о смертях из-за нового штамма коронавируса «Омикрон».

2 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что ситуация с COVID-19 в России стабилизируется. Так, за прошлый месяц заболеваемость снизилась на 20%. Также Попова указала на то, что коронавирус обретает свою сезонность.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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