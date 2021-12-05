Прямой эфир
Общество
Пассажиры поблагодарили экипаж обледеневшего лайнера S7
Общество
Глава Кузбасса рассказал о состоянии пострадавших при ЧП на шахте «Листвяжная»
Мир
На Украине назвали издевательством решение Германии по «Северному потоку – 2»
Наука
Ракета-носитель «Союз» успешно стартовала с космодрома Куру
Общество
Число пострадавших в аварии на шахте «Листвяжная» возросло до 106
Мир
Китай обвинил США во вмешательстве во внутренние дела других стран
Политика
Bloomberg сообщило о споре Лаврова и Блинкена из-за Украины
Политика
Захарова отреагировала на заявление Псаки о праве Украины на вступление в НАТО
Мир
Число погибших в результате извержения вулкана в Индонезии достигло 13
Спорт
Овечкин забросил свою 750-ю шайбу в НХЛ и 20-ю в нынешнем сезоне
Сюжет:

В России за сутки выявили 32 602 новых случая COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России за минувшие сутки выявили 32 602 новых случая COVID-19 в 85 регионах страны. Об этом в воскресенье, 5 декабря, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Цвет региона красный: почему не везде в РФ улучшается ситуация с COVID-19
Низкие темпы вакцинации, нехватка коечных мест и медперсонала остаются главными проблемами в субъектах

Больше всего новых случаев за последние 24 часа зафиксировано в Москве (3 301), Санкт-Петербурге (2420) и Московской области (2096).

От последствий коронавируса за прошедшие сутки скончались 1 206 пациентов. Полностью выздоровели 30 593 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 801 613 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 281 278 летальных исхода, выздоровели 8 502 406 человек.

Ранее в этот день генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», российский иммунолог Николай Крючков заявил, что в настоящее время в России наблюдается спад заболеваемости, но из-за нового штамма «Омикрон» следующий всплеск инфекции вероятен в конце января — начале февраля. По его словам, вскоре число случаев заболевания будет ниже 30 тыс., но при этом, вероятно, останется выше 25 тыс.

4 декабря главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), завкафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Пирогова Владимир Никифоров заявил, что появление «Омикрона» может означать, что COVID-19 начал отступать. Он отметил, что новый штамм более заразен, но вызывает существенно менее тяжелые формы и не дает тяжелых поражений легких.

Ранее, 3 декабря, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали, что новый штамм был выявлен в 38 странах мира, но «Дельта» всё еще остается доминантным вариантом. В тот же день в ВОЗ заявили, что не располагают данными о смертях из-за нового штамма коронавируса «Омикрон».

2 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что ситуация с COVID-19 в России стабилизируется. Так, за прошлый месяц заболеваемость снизилась на 20%. Также Попова указала на то, что коронавирус обретает свою сезонность.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021