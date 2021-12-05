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The Daily Telegraph оценила итоги работы Меркель на посту канцлера

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Итоги нахождения Ангелы Меркель на посту канцлера ФРГ не слишком позитивны как для ее партии Христианско-демократический союз Германии (ХДС), так и для Европы в целом. Такое мнение 3 декабря выразил автор статьи The Daily Telegraph.

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Как отмечает автор, Меркель доминировала в европейской политике 16 лет — почти столько же, сколько Гельмут Коль, однако стоило ей уйти с поста, оказалось, что она оставила не так много позитивного наследия. Вероятно, ее будут помнить по последнему ее решению — открытию пути к обязательной вакцинации, говорится в материале.

По мнению автора, Германия остается главной экономической силой в Европе, но будущее выглядит не столь ясным, как раньше. В этой связи он упоминает долговой кризис Греции, когда Меркель защищала немецкие банки, хотя ей пришлось при этом «кинуть под автобус» другого члена Евросоюза. В этот период страны Южной Европы были вынуждены прибегнуть к жестким экономическим мерам, оставившим «глубокие экономические и политические шрамы».

Автор статьи убежден, что ошибки Меркель будут иметь долгосрочные последствия. Так, например, принятое в 2011 году решение отказаться от атомной энергетики после аварии на Фукусиме привело лишь к зависимости Германии от российского газа.

Также в 2015 году Меркель открыла границы Германии более чем миллиону беженцев из Сирии и других стран. Последствия этого решения до сих пор налицо в Восточной Европе, отмечается в статье.

В данный момент партия Меркель находится в худшем за многие годы положении. Меркель правила почти так же долго, как рекордсмен послевоенной Германии Гельмут Коль, однако вопрос в том, оценит ли история ее успехи, резюмирует автор.

Ранее, 3 декабря, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт сообщил, что Меркель сложит с себя обязанности после избрания нового главы правительства, которое предварительно назначено на 8 декабря. Олаф Шольц будет избран новым канцлером ФРГ.

В тот же день во дворе министерства обороны ФРГ в Берлине состоялись торжественные проводы Меркель с поста канцлера. Оркестр бундесвера исполнил несколько композиций, включая три по выбору главы кабмина, среди которых был и панк-хит из ГДР Нины Хаген — Du hast den Farbfilm vergessen (нем. «Ты забыл цветную пленку»).

Парламентские выборы в Германии прошли 26 сентября. Ангела Меркель не выдвигала свою кандидатуру. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) выиграла на выборах, набрав 25,7% голосов, второе место занял блок ХДС/ХСС — 24,1%. На третьем месте партия «Зеленые» с 14,8%. В новом составе парламента будет 735 депутатов. СДПГ займет 206 кресел, ХДС/ХСС — 196, а у партии «Зеленые» 118 мест.

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