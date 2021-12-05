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Появились кадры посадки обледеневшего лайнера S7

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Кадры вынужденного приземления обледеневшего лайнера S7 в Иркутске появились в Сети. 5 декабря видео опубликовал один из пассажиров рейса в Instagram.

Мужчина назвал полет «страшно веселым». Он отметил, что во время путешествия чувствовались перегрузки и «было моментами неприятно», однако экипаж воздушного судна отлично справился со своими задачами.

«Без капли лжи, горечи и сожаления я скажу так: рейс 5220 был страшным и веселым, то есть страшно веселым. Взлет был реально адреналиновый, но никто не паниковал. Да, были перегрузки, да, было моментами неприятно, но люди, которым я и другие пассажиры доверили жизни, не подвели нас. Я про пилотов и бортпроводников», — написал пассажир.

2 декабря лайнер S7 вылетел из Магадана в Новосибирск. После того как самолет был переведен в режим «директ» автопилота, начались проблемы с управлением. Затем судно начало сильно раскачиваться, а его скорость стала колебаться. Система подала сигнал «опасность сваливания», а также уведомила об обледенении первого и второго двигателей. В результате раскачки самолет потерял 2,7 тыс. м высоты.

Как сообщил источник РЕН ТВ, причиной инцидента могло стать вмешательство в управление бортом второго пилота. По его данным, второй пилот мог воспользоваться ручкой управления самолетом одновременно с командиром воздушного судна, тогда как в самолетах Airbus A320 не предусмотрено управление двумя ручками, поскольку сигналы суммируются.

По факту произошедшего Магаданская транспортная прокуратура начала проверку. Командир самолета S7 воздержался от подробных комментариев по поводу инцидента, отметив лишь, что «идет расследование».

4 декабря заслуженный летчик России Вадим Базыкин назвал чудом посадку самолета. Он рассказал, что обледенели не только крылья, но и приемники воздушного давления самолета. Базыкин отметил, что воздушное судно было неуправляемым.

В тот же день заслуженный пилот СССР, председатель комиссии общественного совета по гражданской авиации Ространснадзора Олег Смирнов озвучил возможные причины обледенения лайнера S7. По его мнению, пилоты своевременно не заметили, что самолет попал в зону интенсивного обледенения.

Летчик также удивился, почему экипаж подал сигнал бедствия так поздно, когда самолет уже начал падать, и задался вопросом, проходили ли они тренировки на специальном тренажере.

Смирнов добавил, что полная картина произошедшего станет ясна, когда ведущая расследование комиссия изучит все имеющиеся данные, включая черные ящики.

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