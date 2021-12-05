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Военные перехватили 1,6 т наркотиков у берегов Мексики

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Мексиканские военные перехватили два катера с крупной партией кокаина в Тихом океане около побережья страны. Об этом 5 декабря говорится в опубликованном сообщении министерства военно-морских сил Мексики.

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Отмечается, что в общей сложности было обнаружено 1,6 т наркотического вещества. Семь граждан Мексики задержаны и переданы сотрудникам прокуратуры. В ближайшее время им будут предъявлены обвинения. По предварительным данным, перевозку кокаина организовал один из мексиканских наркокартелей.

10 октября сообщалось, что полиция предотвратила контрабанду 500 кг кокаина стоимостью более $136 млн на черном рынке в Дубае.

Преступник является гражданином одной из стран Ближнего Востока. Кокаин был обнаружен под обшивкой грузового контейнера, прибывшего в морской порт. Наркотики далее должны были распространять по стране.

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