Китай обвинил США во вмешательстве во внутренние дела других стран

МИД Китайской Народной Республики (КНР) обвинил Соединенные Штаты в оказании давления на другие государства и вмешательстве в их внутреннюю политику. Об этом 5 декабря говорится в опубликованном докладе ведомства «Ситуация с демократией в США».

«…в течение длительного времени Соединенные Штаты игнорировали структурные недостатки своей собственной демократической системы и недостатки внутренней демократической практики. Они гордятся тем, что являются «образцом демократии», и под этим предлогом вмешиваются во внутренние дела других стран, под знаменем демократии развязывают войны, вызывая региональные беспорядки и гуманитарные катастрофы», — говорится в документе.

В ведомстве отметили, что, несмотря на различия в уровнях экономического развития, истории и культуре, «правительство США навязывает другим государствам свою собственную политическую систему и ценности, проводит «демократические реформы», планирует «цветные революции», вмешивается во внутренние дела других стран и даже свергало режимы других стран с катастрофическими последствиями».

Также в докладе сказано, что «американская демократия превратилась в «денежную политику», при которой решающее значение имеют финансы. Продолжает существовать и прогрессировать расовая дискриминация, расширяется дифференциация между богатыми и бедными».

В МИДе Китая добавили, что для давления на другие страны США активно используют практику введения односторонних санкций, «злоупотребляя своей финансовой гегемонией и технологическими преимуществами».

«Надеемся, что Соединенные Штаты совершенствуют свою собственную демократическую систему и практику и изменят подход к отношениям с внешним миром. Это принесет пользу не только американскому народу, но и народам всего мира. Если ни одна страна не будет пытаться монополизировать демократические стандарты, навязать свою политическую систему другим, использовать демократию в качестве инструмента для подавления других стран, мир станет лучше», — сказали в ведомстве.

10 сентября председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что теоретический конфликт между США и Китаем поставит под угрозу не только сами эти страны, но и весь мир.

Он добавил, что политика, которую проводили США на протяжении последнего времени, привела к определенным трудностям в китайско-американских связях. Сложившаяся ситуация не удовлетворяет ни обе страны, ни другие мировые державы.

По словам председателя КНР, Вашингтон и Пекин обязаны проявить ответственность и политическую волю и как можно скорее нормализовать свои отношения.