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Овечкин забросил свою 750-ю шайбу в НХЛ и 20-ю в нынешнем сезоне

Овечкин показал второй результат в карьере по скорости достижения 20 шайб в сезоне НХЛ
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В домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» в субботу, 4 декабря, обыграл «Коламбус Блю Джекетс». Встреча завершилась со счетом 3:1. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

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В составе «Кэпиталз» отличились Алексей Протас, Александр Овечкин и Гарет Хэтэуэй, единственную шайбу «Коламбуса» забросил Эрик Робинсон.

Заброшенная шайба стала для Овечкина 750-й в лиге и 20-й в нынешнем сезоне.

В этом регулярном чемпионате российский форвард показал второй результат в карьере по скорости достижения 20 шайб в сезоне НХЛ. Сегодняшний матч стал для него 25-м. Личный рекорд он установил в сезоне-2013/2014, когда успел забить 20 голов в 22 матчах.

Ранее матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролиной Харрикейнз», прошедший 28 ноября, стал для Овечкина 1219-м в лиге. Таким образом он вышел на 107-е место в НХЛ, сравнявшись по данному показателю с бывшим нападающим «Торонто Мэйпл Лифс» и «Чикаго Блэкхоукс» Эриком Нестеренко.

Кроме того, Овечкин открыл счет в игре с «Каролиной». 36-летний россиянин в 128-й раз в карьере забрасывает первую шайбу в матче. По этому показателю теперь он находится на третьем месте.

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