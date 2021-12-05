Роналду повредил колено от радости за дубль в матче с «Арсеналом»

Нападающий английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду от радости за дубль в матче с «Арсеналом» в матче 14-го тура чемпионата Англии по футболу повредил колено, сообщает 4 декабря портал Marca.

Оба гола в матче стали для португальца юбилейными — 800-й и 801-й. После второго забитого мяча на 52-й минуте Роналду сделал фирменный прыжок на 180 градусов с победным криком, но приземлился неудачно и повредил колено. Криштиану продолжал играть, но на 88-й минуте был заменен и оставил поле, хромая.

Матч 14-го тура чемпионата Англии по футболу, в котором «Манчестер Юнайтед» сыграл против «Арсенала», состоялся 3 декабря. Он завершился со счетом 3:2 в пользу манкуниацев. «Манчестер Юнайтед» набрал 21 очко и занял седьмое место турнирной таблицы чемпионата Англии, «Арсенал» с 23 очками — на пятом.