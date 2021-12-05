Жертвами ДТП в Красноярском крае стали двое взрослых и ребенок

Жертвами ДТП в Курагинском районе Красноярского края стали двое взрослых и ребенок. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ в воскресенье, 5 декабря.

На опубликованных МВД кадрах с места происшествия видно, что две легковые машины от удара превратились практически в груду металла.

В результате аварии погибли 41-летний водитель Suzuki Escudo и его 41-летняя пассажирка, а также 13-летняя девочка из автомобиля Nissan Primera. Отец девочки остался в живых, сейчас он находится в больнице.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

4 декабря в подмосковном Дзержинске на улице Спортивная легковой автомобиль Kia вылетел на встречную полосу и столкнулся с автобусом. В результате пострадали четыре человека, в том числе двое детей, возраст которых примерно четыре и два года.