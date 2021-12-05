Белый дом подтвердил проведение видеозвонка Путина и Байдена 7 декабря

Переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена состоятся во вторник, 7 декабря, в формате видеосвязи. Соответствующую информацию в субботу, 4 декабря, подтвердил Белый дом.

«Лидеры обсудят ряд тем в отношениях между США и Россией, включая стратегическую стабильность, кибербезопасность и региональные вопросы», — говорится в заявлении пресс-секретаря американского ведомства Джен Псаки, которое было опубликовано на сайте Белого дома.

Анонсируя темы, которые предстоит обсудить лидерам государств, американская сторона указала на вопросы российской военной деятельности на границе с Украиной и приверженности Вашингтона поддержанию целостности и суверенитета Киева. Будут затронуты в том числе проблемы стратегической стабильности и кибербезопасности, уточняет «Газета.Ru».

Ранее в тот же день встречу двух президентов 7 декабря подтвердили в Кремле. Как рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, общение запланировано на вечер. При этом он отметил, что лидеры стран сами определят необходимое для разговора время.

3 декабря помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что одной из тем предстоящих переговоров президентов России и США станет ситуация на Украине. Также стороны обсудят Афганистан, рассмотрят темы Ирана, Сирии и Ливии. Кроме того, разговор коснется вопроса двусторонних отношений, а также реализации соглашений, достигнутых в ходе предыдущей встречи в Женеве.