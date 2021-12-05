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Проверка на «Омикрон» привела к заторам в Шереметьево

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Экспресс-тестирование пассажиров на коронавирус вызвало заторы в московском аэропорту Шереметьево. Об этом стало известно в воскресенье, 5 ноября.

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В воздушных гаванях Москвы бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19 ввели для пассажиров из стран, где зарегистрировали случаи заражения новым штаммом «Омикрон», сообщает «РИА Новости».

Так, прибывшие из Лондона пассажиры потратили на прохождение всех процедур около двух часов.

Людей сначала попросили оставаться на своих местах, чтобы провести термометрию, их привезли к терминалу примерно через 30-40 минут, после чего долго не выпускали из автобусов. Затем Роспотребнадзор внимательно проверял их анкеты, а врачи проводили тестирование. Каждому пассажиру присваивался порядковый номер, результаты объявляли по громкой связи.

Такие меры действуют сейчас в России для прилетевших из Южно-Африканской Республики, соседних государств, Китая и Великобритании.

28 ноября медики из Южно-Африканской Республики рассказали, что новый штамм коронавируса «Омикрон» быстро распространяется среди людей в возрасте от 20 до 30 лет. При этом многие пациенты поступают в больницы с заболеваниями средней и тяжелой степени, некоторые из них нуждаются в интенсивной терапии.

В тот же день стало известно, что врачи не наблюдают в состоянии пациентов с новым штаммом коронавируса «Омикрон» ничего особенного по сравнению с больными, у которых выявлен штамм «Дельта».

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в России и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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