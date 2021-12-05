Посол США в России надеется на дипломатию в разрешении кризиса на Украине

Дипломатическое взаимодействие позволит избежать «трагического насилия» на Украине. Об этом заявил посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан в воскресенье, 5 декабря.

По его словам, в Вашингтоне сейчас фиксируют «дестабилизирующие действия» внутри Украины, а также «необычное усиление» войск РФ на ее границе, передает «Газета.Ru».

«США надеются, что катастрофического и трагического насилия на Украине удастся избежать благодаря дипломатическому взаимодействию через существующие дипломатические структуры — нормандский формат и трехстороннюю контактную группу», — рассказал дипломат РБК.

Он также подчеркнул, что президент США Джо Байден поручил ему строить с Москвой предсказуемые и стабильные отношения, несмотря на какие бы то ни было разногласия между двумя странами.

4 декабря американская газета The Washington Post со ссылкой на чиновников в администрации США сообщила, что Россия в начале 2022 года якобы намерена осуществить вторжение на Украину, задействовав «до 175 тыс. военных». Издание сослалось на спутниковые снимки и сообщило, что силы РФ сосредоточены в четырех точках.

Ранее в ряде западных СМИ заявили о возможном российском «вторжении». В частности, 22 ноября американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что, по мнению разведки США, Россия якобы может планировать нападение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений, в том числе через Белоруссию.

21 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Запад искусственно нагнетает истерику своими заявлениями о якобы подготовке России к нападению на Украину. По его словам, не исключены провокации, а странам Североатлантического альянса следовало бы перестать «накачивать Украину современными вооружениями».