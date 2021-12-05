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S7 временно отстранила от работы экипаж едва не разбившегося из-за обледенения самолета

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Авиакомпания S7 временно отстранила от работы экипаж рейса 5220 Магадан–Новосибирск, который экстренно приземлился в Иркутске 2 декабря из-за сильного обледенения самолета. Это сделано на период расследования инцидента, сообщил 4 декабря командир воздушного судна Михаил Кулагин.

Был только миг: как пилоты обледеневшего A321 спасли 200 жизней
Пассажирский самолет, едва не ушедший в штопор, удалось стабилизировать за несколько секунд до катастрофы

«Идет расследование, больше я ничего не могу вам сказать», — сказал он.

В авиакомпании уточнили, что процедура отстранения экипажа — стандартная на время расследования, также на этот период будет усилен контроль за наземным обслуживанием самолетов в аэропорту Магадана, пишет «РИА Новости».

При этом пассажиры рейса и специалисты авиации считают, что пилоты спасли неуправляемый самолет, всё сделали правильно и достойны наград.

Пассажиры Полина, Андрей и Екатерина летели на международный форум «Мы вместе» с пересадкой в Новосибирске. Но произошла она в Иркутске. Они благодарят экипаж за спокойствие на борту и профессионализм, спасший 200 жизней. Действиями пилотов рейса восхитился заслуженный пилот России Сергей Сытник. В беседе с «Известиями» он отметил, что пилоты воздушного судна «молодцы и настоящие герои» и сделали всё правильно.

2 декабря лайнер S7 вылетел из Магадана в Новосибирск. После того как самолет был переведен в режим «директ» автопилота, начались проблемы с управлением.

Затем судно начало сильно раскачиваться, а его скорость стала колебаться. Система подала сигнал «опасность сваливания», а также уведомила об обледенении первого и второго двигателей. В результате раскачки самолет потерял 2,7 тыс. м высоты. В итоге лайнер экстренно сел в аэропорту Иркутска.

Как сообщил источник РЕН ТВ, причиной инцидента могло стать вмешательство в управление бортом второго пилота. По его данным, второй пилот мог воспользоваться ручкой управления самолетом одновременно с командиром воздушного судна, тогда как в самолетах Airbus A320 не предусмотрено управление двумя ручками, поскольку сигналы суммируются. По факту произошедшего Магаданская транспортная прокуратура начала проверку.

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