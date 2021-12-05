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Нутрициолог предложила рацион для повышения гемоглобина в крови

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Определенный набор продуктов поможет повысить уровень гемоглобина в крови. Об этом рассказала нутрициолог Евгения Дегтянникова в воскресенье, 5 декабря.

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«При недостатке гемоглобина нам помогут красное мясо (говядина, баранина) и субпродукты, а также витамин С: брусника, квашеная капуста, киви, брокколи — именно эти продукты помогают усваивать железо», — поделилась она в беседе с «РИА Новости».

Как напомнила Дегтянникова, гемоглобин снабжает клетки человека кислородом. Сильное снижение уровня гемоглобина может привести организм к полному упадку: у человека просто не будет сил для какой-либо деятельности.

Пациенты с низким уровнем гемоглобина в крови обычно жалуются на боли в печени, боли щитовидной железы, у них ломаются ногти и выпадают волосы.

«Вы будете иметь низкое давление и учащенный пульс, также трещины по краям губ будут свидетельствовать о дефиците железа», — предупредила нутрициолог.

16 сентября член Российского научного медицинского общества терапевтов Светлана Бурнацкая рассказала, что сниженный уровень гемоглобина чреват падением артериального давления, возможным развитием коллапса и уменьшением массы тела. По ее словам, клиническими проявлениями снижения гемоглобина являются: головокружения, появляющиеся при изменении положении тела и при наклонах вперед, слабость, снижение аппетита, утомляемость и снижение работоспособности.

22 апреля врач-диетолог Анна Белоусова рассказала, что, если у человека высокие показатели гемоглобина, то ему необходимо пить меньше жидкости, а также отказаться от потребления мяса в больших количествах. Она добавила, что высокий гемоглобин, если он сочетается с высоким железом может привести к тромбозам. Его надо приводить хотя бы до нижне-высоких, а лучше до средних границ нормы.

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