Кинолог назвал симптомы пневмонии у собак

Частое и поверхностное дыхание или дыхание животом, одышка и повышенная температура (по сравнению с нормальной для собак 37,5–39 градусов) могут говорить о возможном развитии пневмонии у питомца, рассказал 5 декабря президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Симптомы пневмонии у собак очень схожи с другими заболеваниями, и определить диагноз, ориентируясь только на симптоматику, трудно. Для лечения пневмонии нужно вовремя поставить правильный диагноз, сделать это может только ветеринарный врач на основании анализа крови, рентген-обследования либо компьютерной томографии. Не лечите собаку самостоятельно, это может стоить ей жизни. Если вам кажется, что собака заболела, немедленно обратитесь за помощью в ветеринарную клинику», — объяснил Голубев в беседе с «РИА Новости».

Он добавил, что симптомами болезни могут стать жажда и потеря аппетита, вялость, кашель и чихание, слезотечение, першение и синюшность языка. Кинолог уточнил, что заболевание провоцирует патогенная микрофлора или уже имеющаяся вирусная инфекция, а также гельминты, путь размножения которых проходит через легкие, или грибковая инфекция.

По словам Голубева, особенно пневмонии подвержены собаки с частыми переохлаждениями, со слабым иммунитетом, с травмой грудной клетки, с хроническими бронхитами, пожилые или питомцы с нехваткой сбалансированного питания.

«Иногда собаководы не придают особого значения состоянию собаки: используют народные средства для лечения недуга или вовсе не замечают, что животное болеет. Такой подход может привести к прогрессированию заболевания, подъему температуры и гибели любимца», — предупредил специалист, призывая обращаться к ветеринару при первых признаках нездоровья собаки.

Ранее Голубев рассказал, есть ли у животных представления о морали и как правильно наказывать питомца. Он привел результаты исследования, согласно которым у собак нет абстрактного мышления, поэтому не стоит пытаться обнаружить у них наличие таких понятий, как совесть, мораль, добро и зло. О том, что собака пытается примириться после того, как ее поругали, может сказать отворот головы, прижатые уши, сгорбленная спина.