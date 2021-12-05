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Путин выступил на XX съезде «Единой России»

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«Единая Россия» начала выполнять важные поставленные задачи сразу после выборов в Госдуму. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает телеканал «Известия», на XX съезде партии.

«Народная программа уже реализуется. Ее приоритеты отражены в федеральном бюджете на следующие три года. Этот законопроект ваша фракция не просто поддержала, а внесла ряд значимых поправок социального характера, обеспечила принятие важных решений, среди них — увеличение минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума. Я благодарю вас за поддержку и оперативную реализацию этих мер, нацеленных на повышение доходов людей, а также за продвижение других инициатив, о которых мы договаривались в ходе избирательной кампании, в том числе в июне и августе, на предыдущих этапах съезда. Речь тогда шла, напомню, о дополнительных выплатах людям старших поколений, об индексации пенсий и денежного довольствия военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, о новых масштабных программах по обеспечению молодежной занятости, расселению аварийного жилья, развитию системы медицинской реабилитации, строительству и капитальному ремонту школ. В дальнейшем по каждому из этих и других значимых для людей направлений прошу усилить общественный контроль», — сообщил президент.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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