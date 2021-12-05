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Пассажиры поблагодарили экипаж обледеневшего лайнера S7

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Пассажиры рейса 5220 «Магадан — Новосибирск» авиакомпании S7 провели в болтанке около полутора часов, прежде чем приземлились в аэропорту Иркутска 2 декабря. Они рассказали, что происходило на борту.

«Начало трясти, самолет кидало вправо-влево. Было видно по людям, что стало напряженнее, нам ничего не говорили. Был шум от самолета от двигателя», — рассказала РЕН ТВ Полина Рыбалко.

Был только миг: как пилоты обледеневшего A321 спасли 200 жизней
Пассажирский самолет, едва не ушедший в штопор, удалось стабилизировать за несколько секунд до катастрофы

«Я помню прекрасно момент, стюардесса объявляла про программу, дежурную фразу и осеклась, началось движение самолета, не характерное для турбулентности», — добавил Андрей Никитин.

Полина, Андрей и Екатерина летели на Международный форум «Мы вместе» с пересадкой Новосибирске. Но произошла она в Иркутске. Пассажиры рейса благодарят экипаж за спокойствие на борту и профессионализм, спасший 200 жизней.

За штурвалом лайнера находились опытные пилоты — Михаил Кулагин и Олег Балабанов. По записям их переговоров с диспетчером видно, как они старались удержать почти потерявшую управление машину в небе.

В авиакомпании допускают, что причиной ЧП могли стать нарушения в аэропорту Магадана при антиобледенительной обработке самолета — зимой это обязательная процедура перед вылетом. Есть версия, что вместо необходимой жидкости борт якобы облили обычной автомобильной омывайкой.

«Мастерство тех, кто обливает самолет — это тоже надо уметь не просто поливать как из душа, а поливать со знанием дела, особое внимание уделив на крыло и стабилизатор» — пояснил бывший заместитель министра гражданской авиации СССР, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов.

Действиями пилотов рейса ранее восхищался заслуженный пилот России Сергей Сытник. В беседе с «Известиями» он отметил, что пилоты воздушного судна «молодцы и настоящие герои» и сделали всё правильно.

2 декабря лайнер S7 вылетел из Магадана в Новосибирск. После того как самолет был переведен в режим «директ» автопилота, начались проблемы с управлением.

Затем судно начало сильно раскачиваться, а его скорость стала колебаться. Система подала сигнал «опасность сваливания», а также уведомила об обледенении первого и второго двигателей. В результате раскачки самолет потерял 2,7 тыс. м высоты. В итоге лайнер экстренно сел в аэропорту Иркутска.

Как сообщил источник РЕН ТВ, причиной инцидента могло стать вмешательство в управление бортом второго пилота. По его данным, второй пилот мог воспользоваться ручкой управления самолетом одновременно с командиром воздушного судна (КВС), тогда как в самолетах Airbus A320 не предусмотрено управление двумя ручками, поскольку сигналы суммируются. По факту произошедшего Магаданская транспортная прокуратура начала проверку.

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