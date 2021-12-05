Водитель «Жигули» в Дагестане прокатил сотрудника ДПС на капоте и скрылся

Водитель автомобиля «Жигули» в дагестанском Дербенте «прокатил» сотрудника ДПС на капоте и скрылся. Видео инцидента опубликовали в социальных сетях в субботу, 4 декабря.

На кадрах видно, как сотрудник дорожно-патрульной службы не давал проехать затонированному автомобилю. Затем машина двинулась, правоохранитель некоторое время проехал на капоте, но потом соскочил с него, а нарушитель на автомобиле скрылся. После этого подозреваемый бросил автомобиль.

Позже региональное МВД сообщило у себя в Telegram-канале, что разыскиваемый правонарушитель был без прав.

«Не имея водительских прав, мужчина с нарушением правил дорожного движения проехал мимо поста ДПС. Не выполнив законные требования полицейских, он скрылся с места происшествия», — говорится в сообщении.

Сейчас его личность установлена: водителем тонированных «Жигулей» оказался 27-летний Башаратов Мехман Назим-Оглы. Ему грозит головное наказание по признакам преступления, предусмотренного УК РФ 318 («Применение насилия в отношении представителя органа власти»).

21 ноября Камала Идрисова, находившегося за рулем в машине с двоюродным братом бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Усманом, арестовали на полтора месяца по делу о наезде на сотрудника полиции в Дагестане. Сам Нурмагомедов признан свидетелем по делу, в его отношении мера пресечения не избиралась.