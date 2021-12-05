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Росавиация указала на риски для гражданских самолетов из-за полетов авиации НАТО

Российские авиавласти инициируют протест из-за инцидента с самолетом над Черным морем

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Авиавласти России инициируют протест по причине сближения гражданского лайнера авиакомпании «Аэрофлот» с военным самолетом-разведчиком Североатлантического альянса (НАТО) над Черным морем. Об этом в субботу, 4 декабря, сообщили в Росавиации.

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Кроме того, российская сторона подчеркнула: учащение интенсивности, с которой НАТО осуществляет полеты своей авиации, угрожает безопасности гражданских судов.

«Самолет-разведчик НАТО CL-600 выполнял полет с интенсивным снижением с высоты 11 тыс. м до высоты 9,2 тыс. м, пересекая установленный для гражданских воздушных судов маршрут обслуживания воздушного движения», — приводится сообщение ведомства в материале издания «Газета.Ru».

Дополнительно регулятор подтвердил сведения о том, что военный самолет не реагировал на запросы авиадиспетчеров.

Речь идет об инциденте, который произошел утром 3 декабря. Над открытыми водами Черного моря самолет-разведчик НАТО CL-600 выполнял полет с интенсивным снижением с высоты 11 тыс. м до высоты 9,2 тыс. м, пересекая установленный для гражданских самолетов маршрут обслуживания воздушного движения.

В этот период через тот же район пролегали маршруты полетов двух гражданских воздушных судов — самолета авиакомпании «Аэрофлот», следовавшего из Тель-Авива в Москву, и мальтийского борта, летевшего из Сочи. Маршруты движения гражданских судов пришлось оперативно изменить в связи со сложившейся ситуацией.

На неоднократные запросы экипажа судна «Аэрофлота» самолет-разведчик не отвечал.

4 декабря «Аэрофлот» подтвердил информацию о смене эшелона гражданского лайнера, летевшего в Шереметьево, по указанию диспетчера, так как его траекторию пересекало другое воздушное судно. На борту самолета находились 142 пассажира.

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