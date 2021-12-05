Белый дом подтвердил проведение видеозвонка Путина и Байдена 7 декабря

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден обсудят ряд двусторонних вопросов в удаленном формате. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в субботу, 4 декабря.

Как сообщает «Газета.Ru», звонок по защищенной видеосвязи назначен на вторник, 7 декабря.

«Лидеры обсудят целый ряд тем в отношениях США и России, в том числе стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы. Президент Байден подчеркнет обеспокоенность США военной активностью России на границе с Украиной и вновь подтвердит поддержку со стороны Соединенных Штатов суверенитета и территориальной целостности Украины», — говорится в заявлении Псаки на сайте Белого дома.

4 декабря встречу двух президентов 7 декабря подтвердили в Кремле. Как рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, общение запланировано на вечер. При этом он отметил, что лидеры стран сами определят необходимое для разговора время.

В тот же день Байден заявил, что не приемлет ничьи «красные линии» в вопросе Украины, и добавил, что намерен провести с Путиным «долгий разговор».

3 декабря помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что одной из тем предстоящих переговоров президентов России и США станет ситуация на Украине. Также стороны обсудят Афганистан, рассмотрят темы Ирана, Сирии и Ливии. Кроме того, разговор коснется вопроса двусторонних отношений, а также реализации соглашений, достигнутых в ходе предыдущей встречи в Женеве.