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Российские конькобежки заняли третье место на этапе Кубка мира в США

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Женская сборная России в командной гонке преследования на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Солт-Лейк-Сити (США) стала третьей.

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Команда российских спортсменок в составе Елизаветы Голубевой, Натальи Ворониной и Евгении Лаленковой показала результат в 2 минуты 56,22 секунды. От лидеров гонки — сборной Канады — они отстали на 3,8 секунды. Вторыми стали конькобежки из Нидерландов с показателем 2 минуты 52,692 секунды.

В забеге на дистанцию 500 м второе и третье места заняли россиянки Ангелина Голикова и Ольга Фаткулина. Победительницей на дистанции стала Анжелика Вуйчик из Польши, сообщает 4 декабря «Спорт-Экспресс».

Ранее в США российская спортивная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли первое место на первом этапе серии Гран-при по фигурному катанию в американском Лас-Вегасе.

Соревнования проходили в октябре. После этого этапа у фигуристов было еще пять остановок в разных городах мира. Однако финал в Осаке пришлось отменить из-за запрета властей на въезд иностранцев. Эта мера связана с распространением нового штамма коронавируса «Омикрон».

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