Синоптики рассказали о погоде в Москве 5 декабря

Облачность, местами небольшой снег, гололедица и до 1 градуса мороза — такая погода ожидает жителей столицы в воскресенье, 5 декабря. Соответствующие данные были опубликованы на сайте российского Гидрометцентра.

Днем в Москве температура воздуха составит от 3 до 1 градусов ниже нуля, ночью — от –7 до –5 градусов.

На территории Московской области столбики термометров покажут от 1 до 6 градусов мороза в дневное время суток, в ночное ожидается понижение — до –10 градусов.

Синоптики прогнозируют ветер южного направления со скоростью 3–8 м/с.

Атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба.

2 декабря ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал 20-сантиметровые сугробы в Москве. По его словам, в выходные, 4–5 декабря, похолодает, осадки перейдут в твердую фазу. Величина снежного покрова достигнет 10–12 см.

Также сообщалось, что 1 декабря стал самым снежным днем за последние пять лет. В пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы отметили, что за сутки, 1 декабря, в городе выпало 6 см снега, что втрое больше, чем в этот день в 2020 году. В 2019 году 1 декабря и вовсе было бесснежным.