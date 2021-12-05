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Создатели «Санта-Барбары» рассказали об особой связи с Россией

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В рамках проекта «Санта-Барбара. Живая скульптура Рагнара Кьяртанссона», который стартует в Москве в новом культурном пространстве «ГЭС-2», в столицу приехали создатели культового для российских зрителей начала 1990-х годов сериала Бриджит и Джером Добсоны.

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В субботу, 4 декабря, они провели Доме культуры «ГЭС-2» лекцию, на которой подчеркнули свою особую связь с Россией.

По признанию Бриджит Добсон, ее дедушка был первым конгрессменом-социалистом.

«Когда он умер, ее бабушка, которая тоже была социалистка, поехала в Советский Союз, это было во времена Великой депрессии, а в Союзе она видела красивую жизнь. Ее познакомили со Сталиным. И она стала коммунисткой. И до конца своих лет пыталась убедить маленькую Бриджи тоже стать коммунисткой», — цитирует Джерома Добсона «РИА Новости».

Кроме того, дедушка Бриджит в свое время был знаком с российским политическим деятелем, председателем Временного правительства Александром Керенским, который после эмиграции работал в Стэнфорде.

«Мы с ним много общались. И помню один совет, который он дал мне: никогда не становись политиком», — заметил Джером Добсон.

Еще один интересный факт, которым создатели сериала поделились с присутствующими некоторыми неизвестными подробностями съемок фильма. Так, одна из серий «Санта-Барбары» снималась в России в дни путча в 1991 году. По приезде в Москву «самое новое оборудование» внезапно сломалось, и американцам пришлось прибегнуть к помощи советских коллег.

4 декабря в Москве на Болотной набережной после масштабной реставрации открылся Дом культуры «ГЭС-2». Одним из проектов, который запустили в новом культурном пространстве, является пересъемка «Санта-Барбары» на русском языке. Съемочная группа сериала будет работать в течение трех месяцев.

1 декабря новое общественное пространство посетил президент РФ Владимир Путин. Экскурсию для главы государства, во время которой его ознакомили с планами переснять телевизионный сериал «Санта-Барбара», провели мэр столицы Сергей Собянин и инвестор проекта Леонид Михельсон.

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