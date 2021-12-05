Посол Салливан назвал способ мирного разрешения ситуации на Украине

Власти США уверены в возможности дипломатическим взаимодействием разрешить вопросы, которые копятся годами, и избежать «трагического насилия» на Украине, сообщил 5 декабря посол США в России Джон Салливан в беседе с РБК.

«Вы видели заявление госсекретаря Блинкена о необычном военном усилении российских военных на границе с Украиной. Мы считаем, что есть дестабилизирующие действия внутри Украины», — отметил посол.

В связи с этим в Вашингтоне рассматривают возможность предотвращения ухудшения ситуации посредством дипломатических методов в «нормандском формате» или через Трехстороннюю контактную группу. Прошедшая 2 декабря встреча Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова была посвящена этому вопросу.

Посол добавил, что американский президент Джо Байден поручил госсекретарю выстроить стабильные и предсказуемые отношения с Москвой, невзирая не текущие разногласия. По итогам встречи глава российского МИДа Лавров отметил готовность РФ к поиску баланса интересов в отношениях с США.