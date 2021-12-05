ВОЗ проинформирует РФ о необходимости дополнительных инспекций по «Спутнику V»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщит РФ, понадобится ли новая инспекция на предприятия по производству вакцины «Спутник V», как только будут получены сведения о «корректирующих и превентивных действиях» (CAPAs) по предыдущим проверкам. Об этом сообщил официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер в субботу, 4 декабря.

Он напомнил, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) «подписал в октябре все правовые соглашения», необходимые для рассмотрения заявки на включение «Спутника V» в реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях (Emergency Use Listing, EUL).

«Подписание этих документов является предварительным условием для всех заявителей, чтобы начать оценку EUL», — рассказал Линдмайер ТАСС.

Представитель организации добавил, что ВОЗ и РФПИ на встрече в конце ноября обсудили вопрос о «необходимости дополнительных данных о качестве, безопасности и эффективности вакцины», и российский фонд обязался «представить детальную дорожную карту предоставления данных, чтобы ВОЗ могла ускорить оценку этой вакцины».

«Как только заявка по EUL и соответствующие ответы по корректирующим и превентивным действиям относительно проведенных инспекций будут получены и рассмотрены, заявителю будет передано решение о необходимости проведения инспекции на месте», — сообщил он.

Ожидается, что все необходимые данные поступят «к концу декабря».

3 декабря директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-аллерголог-инфекционист Георгий Викулов заявил «Известиям», что в затягивании с признанием ВОЗ «Спутника V» имеет место политический аспект. Комментируя слова главы РФПИ, он отметил, что бюрократия также может быть причиной, но основной, по его мнению, аспект — политический.

В октябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Минздрав РФ и РФПИ работают над регистрацией «Спутника V» в Европе. По его словам, в Евросоюзе заявили, что российская сторона передала неполный набор документов.

«Спутник V» разработали специалисты центра имени Гамалеи. Он был зарегистрирован в августе 2020 года и стал первой в РФ и мире вакциной от COVID-19.