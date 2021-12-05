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Пьяный водитель стал виновником ДТП с участием автобуса в Подмосковье

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В подмосковном Дзержинске в субботу, 4 декабря, произошло ДТП с участием рейсового автобуса. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

По его информации, на улице Спортивная легковой автомобиль Kia вылетел на встречную полосу и столкнулся с автобусом. В результате пострадали четыре человека, в том числе двое детей, возраст которых примерно четыре и два года. Пострадавшие госпитализированы с травмами различной тяжести, один ребенок находится в реанимации.

Отмечается, что водитель Kia был в состоянии алкогольного опьянения.

3 декабря в Архангельске произошла авария с участием сразу пяти автомобилей и рейсового автобуса. В результате один человек погиб и четверо пострадали. На момент аварии пассажиров в автобусе не было, поскольку он следовал в гараж.

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