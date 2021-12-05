AP: разведка США считает, что Россия планирует вторжение на Украину

Сотрудники американской разведки утверждают, что Россия планирует возможное военное наступление, которое может начаться уже в начале 2022 года, сообщает 4 декабря The Associated Press со ссылкой на источники в американской администрации.

«Согласно новым разведданным, россияне планируют задействовать около 175 тыс. военнослужащих, и почти половина из них уже развернута в различных точках вблизи границы с Украиной, сообщил представитель администрации Байдена на условиях анонимности», — отмечается в материале издания.

Чиновник добавил, что Москва, помимо этого, планирует направить в пограничные районы порядка 100 батальонных тактических групп вместе с бронетехникой, артиллерией и необходимым оборудованием, уточняет «Газета.Ru».

Официальные лица США и бывшие американские дипломаты говорят, что вооруженные силы Украины сегодня подготовлены лучше, чем в прошлые годы, а санкции, которыми угрожает России Запад, неким образом нанесут серьезный ущерб ее экономике.

При этом, по их словам, остается неясным, намерена ли Россия реализовать наступление, пишет AP.

В этот же день, 4 декабря, американская газета The Washington Post со ссылкой на чиновников в администрации США сообщила, что Россия в начале 2022 года якобы намерена осуществить вторжение на Украину, задействовав «до 175 тыс. военных». Газета ссылается на спутниковые снимки и сообщает, что силы РФ якобы сосредоточены в четырех точках.

В пятницу президент США Джо Байден пообещал «очень, очень затруднить» президенту России Владимиру Путину военные действия на Украине и заявил, что новые инициативы, исходящие от его администрации, направлены на сдерживание российской агрессии.

Президент России 30 ноября в ходе инвестиционного форума «Россия зовет!» напомнил, что страна в состоянии ответить на возможное появление угрожающих Москве ударных комплексов у российских границ. Путин выразил надежду на «чувство здравого смысла, ответственности за свои страны», которые не позволят никому дойти до красных линий.