Захарова отреагировала на заявление Псаки о праве Украины на вступление в НАТО

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о членстве Украины в НАТО и роли России в решении этого вопроса. Она озвучила свое мнение в воскресенье, 5 декабря.

В ответ на упрек в «провокаторстве» России, который прозвучал в заявлении Белого дома, Захарова напомнила о многочисленных случаях агрессии со стороны США за последние десятки лет: от бомбардировки Хиросимы и Нагасаки до Сирии и Афганистана.

«Важно помнить. Чтобы не забывать, Джен», — написала Захарова у себя в Telegram-канале.

Заявление, что решение о вхождении в НАТО той или иной страны принимают члены альянса, а не Россия, пресс-секретарь Белого дома озвучила в пятницу, 3 декабря.

До этого, 2 декабря, Захарова заявила, что вступление Украины в НАТО станет «красной линией» для России. Она подчеркнула, что после окончания холодной войны Москву заверяли, что военные силы альянса не продвинутся на восток, однако обещания были забыты и не выполнены. Итогом стало печальное состояние европейской безопасности.