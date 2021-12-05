Прямой эфир
Мир
Британские ученые назвали срок пандемии коронавируса
Мир
В Турции предотвратили покушение на президента Эрдогана
Мир
ВОЗ объяснила названия штаммов COVID
Мир
Глава Пентагона уклонился от ответа на вопрос о возможном вторжении РФ на Украину
Политика
В Кремле подтвердили проведение переговоров Путина и Байдена 7 декабря
Спорт
Российские теннисисты вышли в финал Кубка Дэвиса
Мир
Минздрав Румынии сообщил о двух случаях заражения «Омикроном»
Общество
Захарова уличила Bild в антисемитизме при описании «атак» РФ на Украину
Мир
В США не исключили мер против Ирана в случае саботажа переговоров в Вене
Мир
Росавиация указала на риски для гражданских самолетов из-за полетов авиации НАТО
Сюжет:

Врач предупредил об опасности заражения гриппом и COVID-19 одновременно

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), заслуженный врач России Владимир Никифоров в субботу, 4 декабря, заявил, что сейчас существует высокая вероятность заразиться одновременно и COVID-19, и гриппом. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Чихать на все: чем опасна комбинация гриппа и коронавируса
Как в пандемию защититься от сезонных респираторных инфекций

По его словам, грипп никуда не делся, коронавирус лишь сдвинул его на задний план.

«Он его не сожрал, он его не уничтожил, он его не размазал по стенке, грипп просто отступил. Похоже, что он отступить-отступил, но он за это время собрался с силами, перегруппировался, перезаточился, и вот сейчас… Коронавирус не один, его окружает стая товарищей, которые вовсе не заинтересованы в его главенствовании на этом поприще», — отметил инфекционист.

На этом фоне врач рекомендовал привиться от гриппа четырехвалентными вакцинами. Никифоров подчеркнул, что вакцины от COVID-19 и от гриппа имеют «100-процентную сочетаемость». Он уточнил, что их можно ставить даже в один день, но в разные руки.

Ранее, 30 ноября, в Роспотребнадзоре заявили о незначительном снижении в России случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ. Отмечается, что в настоящий момент эпидпороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 46 регионах страны. При этом в основном болеют взрослое население и подростки.

В России в настоящее время продолжается прививочная кампания против гриппа. По состоянию на 26 ноября привито свыше 54,9 млн человек. Это составляет 37,6% от численности всего населения.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021