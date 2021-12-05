Врач предупредил об опасности заражения гриппом и COVID-19 одновременно

Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), заслуженный врач России Владимир Никифоров в субботу, 4 декабря, заявил, что сейчас существует высокая вероятность заразиться одновременно и COVID-19, и гриппом. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, грипп никуда не делся, коронавирус лишь сдвинул его на задний план.

«Он его не сожрал, он его не уничтожил, он его не размазал по стенке, грипп просто отступил. Похоже, что он отступить-отступил, но он за это время собрался с силами, перегруппировался, перезаточился, и вот сейчас… Коронавирус не один, его окружает стая товарищей, которые вовсе не заинтересованы в его главенствовании на этом поприще», — отметил инфекционист.

На этом фоне врач рекомендовал привиться от гриппа четырехвалентными вакцинами. Никифоров подчеркнул, что вакцины от COVID-19 и от гриппа имеют «100-процентную сочетаемость». Он уточнил, что их можно ставить даже в один день, но в разные руки.

Ранее, 30 ноября, в Роспотребнадзоре заявили о незначительном снижении в России случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ. Отмечается, что в настоящий момент эпидпороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 46 регионах страны. При этом в основном болеют взрослое население и подростки.

В России в настоящее время продолжается прививочная кампания против гриппа. По состоянию на 26 ноября привито свыше 54,9 млн человек. Это составляет 37,6% от численности всего населения.