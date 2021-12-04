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ВОЗ объяснила названия штаммов COVID

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Мутациям коронавируса присваивают названия по буквам греческого алфавита, а если они закончатся, то дальнейшее решение по обозначениям примет специальная экспертная группа. Об этом рассказала официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович в субботу, 4 декабря.

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«С мая 2021 года ВОЗ использует греческий алфавит для наименования новых вариантов коронавирусной инфекции. Это делается для того, чтобы людям было проще отслеживать их. Принципиально названия не привязывают к местам, где были впервые обнаружены мутации, так как они могут появиться в любое время и где угодно», — сообщила Вуйнович радиостанции «Говорит Москва».

Названия и номенклатуры присваиваются специальной рабочей экспертной командой Технической консультативной группы ВОЗ по эволюции вирусов. Ученые, из которых она состоит, не являются сотрудниками ВОЗ, только дают организации свои рекомендации

Наиболее распространенный на данный момент штамм COVID-19 — это «Дельта». Недавно в ЮАР обнаружили новую мутацию, которую обозначили как «Омикрон». Предыдущие две буквы «Ню» и «Кси» пропустили из-за их неблагозвучности: буква «Ню» созвучна с английским словом «New» («Новый»), а «Кси» — с китайской фамилией Xi, эксперты решили что могло это вызвать антикитайские настроения в обществе.

3 декабря официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер сообщил, что организация пока не располагает данными о смертях из-за нового штамма коронавируса «Омикрон». По его словам, более точные данные о новом штамме появятся через несколько недель. Вместе с тем Линдмайер добавил, что, согласно предварительным исследованиям, «Омикрон» может оказаться заразнее, чем предыдущие варианты COVID-19.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в России и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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