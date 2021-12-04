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Назарбаев заявил, что не признал Крым российским из-за других территориальных споров

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Казахстан отказался признавать Крым территорией России в 2014 году, потому что при подобном сценарии страна столкнулась бы с необходимостью признать Южную Осетию, Абхазию и Косово. Об этом в субботу, 4 декабря, заявил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

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«Был референдум [в Крыму о воссоединении с Россией]. Мы не признали Крым российским, потому что тогда надо было [бы] мне признать [Южную] Осетию, Абхазию, Косово. Косово тоже нас просит, чтобы мы [их] признали», — сообщил глава государства в фильме «Казах. История золотого человека», основанном на его интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

В то же время собеседник подчеркнул: на тот момент страна не поддержала Украину. По его словам, причиной всему послужил переворот, пишет «Газета.Ru».

Ранее, 30 ноября, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что хочет начать поездку на Крымский полуостров с Севастополя. При этом он отметил, что полуостров де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года, и добавил, что его поездка так или иначе будет означать признание Крыма частью России. При этом, по словам Лукашенко, вопроса признания Крыма как такового на повестке российско-белорусских отношений нет.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на итоги референдума, Киев продолжает считать Крым своей территорией.

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