Кириенко рассказал о вседоступности IT-сферы

Сфера IT доступна всем и не имеет ни возрастных, ни территориальных границ. Об этом рассказал первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко в субботу, 4 декабря.

Таким образом он прокомментировал результаты всероссийского конкурса «Цифровой прорыв».

«Меня очень радует, что с каждым годом в «Цифровом прорыве» принимает участие всё большее количество людей и что нет ни возрастных, ни территориальных границ. В этом году у нас абсолютный рекорд с точки зрения отсутствия границ в IT. Обычно считается, что программирование — это сфера для молодых людей, однако в этом году в финал вышел 83-летний Генрих Скворцов. Хочется выразить уважение ему и всей его команде, которая достойно прошла в финал. Самая молодая команда — TURBO 3000, участникам которой только исполнилось 18 лет», — рассказал Кириенко.

Первый заместитель также отметил, что на «Цифровом прорыве» достойно выступили представительницы женского пола. Так, в этом году прекрасно выступила женская команда девушек из Чечни «Экспотим».

«Мы восхищаемся, что команды «Цифрового прорыва» за 48 часов реально смогли справиться с заданиями и предложить неожиданные, уникальные и крайне интересные решения. Некоторые заказчики даже были готовы пригласить участников к себе на работу», — поделился Кириенко.

Конкурс проходил со 2 по 4 декабря в Иннополисе и 15 региональных IT-хабах, а также в онлайн-формате. В состязании приняла участие 251 команда со всей России.

Призовой фонд финала составил 24 млн рублей, а грантовый фонд от партнеров — более 2 млн рублей.

Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Всероссийский конкурс «Цифровой прорыв» является одним из флагманских проектов платформы «Россия — страна возможностей». В январе финалисты предыдущего конкурса стали обладателями национальной премии «Цифровые вершины – 2020».