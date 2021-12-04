Прямой эфир
Мир
Британские ученые назвали срок пандемии коронавируса
Интернет
Пользователи Telegram, Instagram и Facebook пожаловались на сбои
Мир
В иранском Натанзе прогремел взрыв
Спорт
«Спартак» обыграл «Ахмат» в матче Российской премьер-лиги
Политика
В Кремле подтвердили проведение переговоров Путина и Байдена 7 декабря
Спорт
Российские теннисисты вышли в финал Кубка Дэвиса
Мир
Назарбаев назвал причину непризнания Казахстаном Крыма российским
Мир
На Украине опровергли нарушение пилотами воздушного пространства Белоруссии
Мир
В США не исключили мер против Ирана в случае саботажа переговоров в Вене
Политика
Путин назвал «Единую Россию» партией-лидером

Кириенко рассказал о вседоступности IT-сферы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сфера IT доступна всем и не имеет ни возрастных, ни территориальных границ. Об этом рассказал первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко в субботу, 4 декабря.

Таким образом он прокомментировал результаты всероссийского конкурса «Цифровой прорыв».

Пути IT: власти готовят второй пакет мер поддержки отрасли
Что в него войдет и какие проблемы в цифровой сфере еще нужно решить

«Меня очень радует, что с каждым годом в «Цифровом прорыве» принимает участие всё большее количество людей и что нет ни возрастных, ни территориальных границ. В этом году у нас абсолютный рекорд с точки зрения отсутствия границ в IT. Обычно считается, что программирование — это сфера для молодых людей, однако в этом году в финал вышел 83-летний Генрих Скворцов. Хочется выразить уважение ему и всей его команде, которая достойно прошла в финал. Самая молодая команда — TURBO 3000, участникам которой только исполнилось 18 лет», — рассказал Кириенко.

Первый заместитель также отметил, что на «Цифровом прорыве» достойно выступили представительницы женского пола. Так, в этом году прекрасно выступила женская команда девушек из Чечни «Экспотим».

«Мы восхищаемся, что команды «Цифрового прорыва» за 48 часов реально смогли справиться с заданиями и предложить неожиданные, уникальные и крайне интересные решения. Некоторые заказчики даже были готовы пригласить участников к себе на работу», — поделился Кириенко.

Конкурс проходил со 2 по 4 декабря в Иннополисе и 15 региональных IT-хабах, а также в онлайн-формате. В состязании приняла участие 251 команда со всей России.

Призовой фонд финала составил 24 млн рублей, а грантовый фонд от партнеров — более 2 млн рублей.
Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Всероссийский конкурс «Цифровой прорыв» является одним из флагманских проектов платформы «Россия — страна возможностей». В январе финалисты предыдущего конкурса стали обладателями национальной премии «Цифровые вершины – 2020».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021