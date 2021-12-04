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В иранском Натанзе прогремел взрыв

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В иранском Натанзе прогремел взрыв, вызванный запуском ракеты системы обороны. Об этом в субботу, 4 декабря, сообщают силы ПВО Натанза.

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«Час назад один из ракетных комплексов в этом районе был испытан для оценки боевой готовности. Причин для беспокойства нет», — приводит агентство IRNA слова командования сил ПВО.

Согласно последним данным, оборонительная ракета была выпущена для проверки работоспособности подразделений быстрого реагирования, а затем взорвалась в небе по заранее спланированной схеме.

Как сообщили в агентстве Tasnim, ракету ПВО выпустили над районом Бадруд для проверки быстрого реагирования на возможную воздушную атаку.

«Несколько часов назад в районе Натанза раздался взрыв, в небе над этим районом был виден яркий свет. <…> Для оценки систем обороны, базирующихся в регионе, такие учебные запуски проводятся в полностью безопасных условиях и в полной координации с сетью защиты страны», — говорится в сообщении.

Ранее, 26 мая, на авиабазе Корпуса стражей исламской революции (КСИР) неподалеку от Тегерана произошел взрыв. Отмечалось, что за несколько дней до этого организация презентовала там новый беспилотный летательный аппарат с названием «Газа».

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