Президенты России и США Путин и Байден проведут видеозвонок 7 декабря

Президент РФ Владимир Путин и лидер США Джо Байден проведут переговоры по видеосвязи 7 декабря. Об этом 4 декабря сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вечер. Президенты сами определят», — сказал он «РИА Новости», отвечая на вопрос, на какое время запланировано общение и сколько оно продлится.

В разговоре с «Интерфаксом» Песков также подтвердил, что это будет видеозвонок.

Ранее в тот же день о предстоящем разговоре лидеров двух стран рассказали Reuters в Белом доме. Отмечалось, что в ходе него Байден намерен подчеркнуть обеспокоенность относительно «военной деятельности России на границе с Украиной», а также сказать о приверженности США украинскому суверенитету и территориальной целостности.

2 декабря замглавы МИД РФ Сергей Рябков выразил надежду на то, что разговор между президентами России и США состоится в ближайшие дни. Он подчеркнул, что предстоящая беседа является важной в текущих условиях.

За день до этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс приветствовал бы новую личную встречу Путина и Байдена. Он подчеркнул, что НАТО не только верит в диалог с Россией и одобряет любые прямые контакты между ней и США, но и охотно выражает готовность вести диалог с РФ на уровне альянса.