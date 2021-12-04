Южноамериканский боксер Коста пообещал зрелищный бой с Бабаниным

Боксер «Бразильский гигант» Беато Коста в субботу, 4 декабря, пообещал зрелищный бой с российским бойцом Максимом Бабаниным в рамках боксерского вечера «Буря на Волге» 17 декабря.

«Привет всем моим зрителям! Я очень благодарен за то, что у меня появилась возможность провести бой, я в прекрасной форме и гарантирую, что это будет отличное зрелище», — передает его слова РЕН ТВ.

Он также показал, как проходят его тренировки перед предстоящим поединком в России.

Южноамериканский 41-летний боец Беато Коста дебютировал в профессиональном боксе в 2010 году. На данный момент на его счету 16 побед, 14 из которых — нокаутом, и всего четыре поражения.

Максим Бабанин — мастер спорта международного класса, член сборной России по боксу. Бабанин является бронзовым призером чемпионата мира, бронзовым призером чемпионата Европы и чемпионом России.

Бой соперников состоится в рамках вечера профессионального бокса, который пройдет в Самаре 17 декабря в спортивно-концертном комплексе «Дворец спорта». Вечер профессионального бокса покажет телеканал РЕН ТВ.

В этот вечер помимо Коста и Бабанина на ринге сойдутся чемпион WBA Asia South Эдгар Гукасян — с боксером-профессионалом из Аргентины Рикардо Вийяльбой, а также кулачный боец Максим Щербаков по прозвищу Топор и Денис Вильданов, известный как Большой Папа.

Ранее в этот день промоутер боев Владимир Хрюнов заявил, что цель турнира — это поиск «российского бриллианта» — боксера, который станет таким же, как Майк Тайсон. По его словам, у всех бойцов одинаковые шансы на победу, а потому интрига будет сохраняться до конца каждого поединка.