Прямой эфир
Мир
Эрдоган переименовал торговый бренд Турции
Интернет
Пользователи Telegram, Instagram и Facebook пожаловались на сбои
Политика
Турчак переизбран секретарем генсовета «Единой России»
Спорт
«Спартак» обыграл «Ахмат» в матче Российской премьер-лиги
Политика
В Кремле подтвердили проведение переговоров Путина и Байдена 7 декабря
Спорт
Российские теннисисты вышли в финал Кубка Дэвиса
Мир
Назарбаев назвал причину непризнания Казахстаном Крыма российским
Мир
На Украине опровергли нарушение пилотами воздушного пространства Белоруссии
Мир
Захарова назвала антигуманными новые санкции против Белоруссии
Политика
Путин назвал «Единую Россию» партией-лидером

На Украине опровергли нарушение пилотами воздушного пространства Белоруссии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В госпогранслужбе Украины в субботу, 4 декабря, заявили, что не фиксировали нарушений воздушного пространства с Белоруссией и не получали данных от госпогранкомитета. Об этом сообщил спикер ведомства Андрей Демченко.

Курс на поражение: самолеты — нарушители госграницы разрешат сбивать
Воздушное судно с пассажирами уничтожат, если его преднамеренное крушение приведет к экологической катастрофе или массовой гибели людей

«Информация о незаконном пересечении украинскими пилотами воздушного пространства Республики Беларусь не является правдивой. Такой ситуации не фиксировали», — сказал он в комментарии агентству УНН.

Ранее в этот день в госпогранкомитете Белоруссии заявили, что во время учений украинские пилоты нарушили белорусскую границу. Отмечалось, что «украинский военный вертолет Ми-8 на высоте около 100 м пересек государственную границу и залетел на глубину до 1 км на территорию Беларуси».

В госпогранкомитете также заявили, что по данному инциденту проинформирована украинская сторона.

24 ноября Украина начала спецоперацию «Полесье» на границе с Белоруссией с целью не допустить миграционного кризиса. По словам первого заместителя председателя государственной пограничной службы Владимира Никифоренко, правоохранительные органы совместными усилиями принимают меры по наращиванию системы охраны границы.

Также отмечается, что для охраны границы будут применяться авиация, беспилотные авиационные комплексы, а также технические средства наблюдения.

В свою очередь, зампредседателя комиссии парламента Белоруссии по международным делам Олег Гайдукевич положительно оценил факт укрепления Киевом границы, поскольку все проблемы, по его словам, как раз идут с украинской стороны, к примеру, незаконный оборот оружия и преступность.

В сентябре прошлого года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна вынуждена закрыть границы с Литвой и Польшей и усилить охрану на границе с Украиной. Белорусский лидер обратился к народам этих стран с призывом остановить своих политиков и не дать им развязать войну.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021