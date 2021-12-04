«Спартак» обыграл «Ахмат» в матче Российской премьер-лиги

«Спартак» со счетом 2:1 обыграл «Ахмат» в матче 17-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.

В начале первого тайма (13-я минута) счет открыл полузащитник москвичей Виктор Мозес. В самой концовке первого тайма полузащитник «Ахмата» Даниил Уткин (45+3) сравнял счет.

Однако в самом конце второго тайма «Спартак» выбился вперед . Победный мяч (на 87-й минуте) забил полузащитник Квинси Промес, отмечает «Спорт-Экспресс».

Важной частью матча было также то, что 32-й минуте был удален нападающий «Спартака» Александр Соболев.

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