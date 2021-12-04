Собянин рассказал о шансах Москвы принять «ЭКСПО-2030»

На Всемирной универсальной выставке «ЭКСПО-2020» в Дубае (ОАЭ) 3 декабря прошел Национальный день Российской Федерации. На сессии «Города-2030. Прогресс человечества» выступил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он рассказал о достижениях Москвы и о ее шансах стать столицей «ЭКСПО-2030».

«Наше главное богатство — это люди, талантливые образованные и активные, благодаря которым Москва производит и экспортирует инновации и другие продукты интеллектуального труда», — заявил Собянин.

Он отметил, что Москва стремится стать лидером человекоцентричных изменений в инфраструктуре, используя лучшие знания и решения со всего мира. Достижения Москвы в разных областях подтверждают высокие места в престижных международных рейтингах. Это стало возможным, в том числе, благодаря высокой вовлеченности бизнеса и граждан в решение экологических, социальных и управленческих проблем.

Градоначальник подчеркнул, что все инновационные преобразования, которые реализуют городские власти, направлены на улучшение городской среды и качества жизни в мегаполисе.

Кроме того, Собянин назвал ключевые тренды, которые определят будущее Москвы. Среди них — создание одной из лучших транспортных систем мира, возведение качественного жилья, создание новых рабочих мест, цифровая трансформацию здравоохранения, строительство сетей 5G и внедрение искусственного интеллекта в систему безопасности города.

По его словам, к 2030 году весь общественный транспорт планируется перевести на электрическую тягу, а коммерческая эксплуатация беспилотных такси станет обычной практикой. Он также отметил, что у Москвы есть возможности для реализации инновационных мегапроектов в сфере недвижимости.

В свою очередь председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович, принимавший участие в сессии, заявил, что Москва отличается прежде всего особой культурой.

«Это крупнейший город Европы, очень безопасный и очень удобный для жизни людей, где созданы все условия, чтобы творить. В Москве инновационные решения создаются целенаправленно, отвечая конкретным потребностям города и его жителей в здравоохранении, транспорте, образовании», — отметил он.

Генеральный директор ASTERUS Карима Нигматулина-Мащицкая со своей стороны рассказала о масштабном проекте многофункциональной застройки территории Тушинского аэродрома (бизнес-парк «Ростех-сити» и жилой район ALIA), который реализует компания. По ее словам, за основу проекта была взята концепция WORK.LIVE.PLAY.LEARN, а сам он является эталоном того, куда движется урбанистика.

«Когда мы смотрим, с какой скоростью происходят технологические трансформации, то сохранить фокус на человеке очень важно. Москва это делает великолепно, и мы как частный игрок на этом рынке стараемся делать то же самое», — подчеркнула девелопер, добавив, что в Москве, в отличие от многих зарубежных столиц есть возможность «делать мегапроекты большими рывками и делать это достаточно быстро».

В работе сессии также приняли участие первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, профессор РАН Артем Оганов, первый заместитель генерального директора Иннопрактики Наталья Попова.

Оценивая шансы на проведение Всемирной выставки в 2030 году, участники сессии выразили общее мнение, что Москва готова к EXPO, так как имеет сверхуспешный опыт проведения мировых форумов и чемпионатов, что является важнейшим показателем, а бурное развитие инноваций и креативных индустрий позволяет говорить о том, что российской столице будет, что показать гостям города.

Ранее в этот день Собянин заявил, что у Москвы есть успешный опыт проведения крупных международных мероприятий, поэтому она полностью готова принять всемирную универсальную выставку «Экспо-2030». В тот же день премьер-министр России Михаил Мишустин также выразил надежду на то, что Москва получит право провести «Экспо-2030».