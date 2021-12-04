Прямой эфир
Мир
Эрдоган переименовал торговый бренд Турции
Интернет
Пользователи Telegram, Instagram и Facebook пожаловались на сбои
Политика
Турчак переизбран секретарем генсовета «Единой России»
Спорт
«Спартак» обыграл «Ахмат» в матче Российской премьер-лиги
Политика
В Кремле подтвердили проведение переговоров Путина и Байдена 7 декабря
Спорт
Российские теннисисты вышли в финал Кубка Дэвиса
Мир
Назарбаев назвал причину непризнания Казахстаном Крыма российским
Спорт
Болельщики ЦСКА покинули трибуны на 20-й минуте матча против «Крыльев Советов»
Мир
Захарова назвала антигуманными новые санкции против Белоруссии
Политика
Путин назвал «Единую Россию» партией-лидером

В Росавиации отказались комментировать инцидент с Airbus и бортом ВВС США

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Росавиация не комментирует появившуюся в СМИ информацию о том, что пассажирский лайнер, следовавший из Тель-Авива в Москву, был вынужден сменить курс из-за риска сближения с американским самолетом-разведчиком. Об этом 4 декабря сообщила представитель ведомства.

Перезагрузочный день: чего ожидать от онлайн-саммита РФ и США
Владимир Путин и Джо Байден попытаются снизить накал на международной арене

«Не комментируем», — цитирует ее «РИА Новости».

Ранее в этот день гражданский самолет, летевший из Тель-Авива в Москву, был вынужден изменить курс над Черным морем, чтобы избежать опасного сближения с иностранным самолетом-разведчиком. Отмечалось, что самолет-разведчик хаотично пересекал установленные трассы гражданской авиации и приблизился к пассажирскому Airbus.

Между самолетами по вертикали было менее 20 м. Диспетчеры дали команду гражданскому самолету снизиться на 500 м и занять более безопасный эшелон. На запросы с земли самолет-нарушитель не отвечал.

Днем ранее сообщалось, что российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря обнаружили приближающиеся к границе РФ воздушные цели. По информации Минобороны РФ, для их опознавания и недопущения нарушения границы РФ в воздух были подняты истребители Су-27 и Су-30. Отмечалось, что экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет разведки и целеуказания CL-600 «Артемис» сухопутных войск США и сопроводили их над акваторией Черного моря. Нарушения границы РФ не допущено, подчеркнули в министерстве.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021